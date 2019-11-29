2019/11/29 | 17:41 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن النائب عن تحالف سائرون صادق السليطي، اليوم الجمعة، ان المرجعية أكدت رؤية زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وكانت ولازالت صمام أمان للشعب العراقي.

وقال السليطي في مؤتمر صحفي عقده في مقر الهيئة السياسية لكتلة سائرون بمشاركة نواب الكتلة، حضره مراسل "الغد برس" ان "الأحداث الدامية في العراق اثبتت وضوح الرؤية لدى الزعيم العراقي مقتدى الصدر"، مبينا ان "الصدر نصح الحكومة بالاستقالة والاتجاه نحو اجراء انتخابات مبكرة حفاظ على دماء العراقيين"

وأشار الى ان "المرجعية أكدت تلك الرؤية الواضحة وكانت ولازالت صمام أمان للشعب العراقي"، موضحا ان "كتلة سائرون طلبت من رئيس مجلس النواب عقد جلسة استثنائية غدا السبت لسحب الثقة عن رئيس الوزراء ".

وأكد السليطي على "ضرورة عقد جلسة طارئة غدا السبت التصويت على قبول الاستقالة كما تدعوا كتلة سائرون الى تشكيل حكومة وطنية بارادة عراقية يكون فيها رئيس الوزراء والوزراء من الشخصيات المستقلة والمعروفين بنزاهتهم وغير محسوبين على الكتل السياسية وبعيدا عن التدخلات الخارجية تمهيدا لانتخابات مبكرة بعد إنجاز قانون الانتخابات وتغيير المفوضية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون: المرجعية أكدت وضوح رؤية الصدر) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائرون: المرجعية أكدت وضوح رؤية الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).