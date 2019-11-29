سهيل قبلان - تمرس الفؤاد باللذائذ

2019/11/29 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان سهيل قبلان..هذا اناومنذ صرت يافعاتمرس الفؤاد باللذائذاروعهالذة توزيع الجريدةواسمهاالاتحادقبل طلوع الشمس انهضاحملهااعشقها لانهابفكرها التقدمي الاصيلحاملة المصباح من بيت الى بيتليرشد الناس الى بيت الحياهالى غد السعادةغد السلامتوطيد اروع الوشائجوالحب بينهمونبذ آفة الخصامتغمرني لذائذ النضالولذة السير الى الغدمنتصب ......

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