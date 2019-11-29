طلال الربيعي - انتفاضة العراق انتفاضة ضد الفاشية! (1)

2019/11/29 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلال_الربيعي كتبت تعليقا صغيرا على مقالة الزميل زكي رضا "لو كنت مكان السيد علي السيستاني لفعلتها"http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?ecom=1&aid=657198#807052او بالاحرى بخصوص تعيلق اوتعليقات حول المقالة, تتضمن اتهام السلطة العراقية, وبعض اتباعها من الكتاب والمعلقين, للمتظاهرين بكون......

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