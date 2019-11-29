انطلاق تظاهرات سلمية في ديالى وقطع طريق بعقوبة - بغداد

2019/11/29 | 17:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ديالى

تظاهر العشرات من اهالي محافظة ديالى، الجمعة، في بعقوبة وجديدة الشط، فيما قطع متظاهرون طريق رئي...





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