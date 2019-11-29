2019/11/29 | 17:50 - المصدر: بغداد اليوم
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تظاهر العشرات من اهالي محافظة ديالى، الجمعة، في بعقوبة وجديدة الشط، فيما قطع متظاهرون طريق رئي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
انطلاق تظاهرات سلمية في ديالى وقطع طريق بعقوبة - بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - ديالى
تظاهر العشرات من اهالي محافظة ديالى، الجمعة، في بعقوبة وجديدة الشط، فيما قطع متظاهرون طريق رئي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
انطلاق تظاهرات سلمية في ديالى وقطع طريق بعقوبة - بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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