انطلاق تظاهرات سلمية في ديالى وقطع طريق بعقوبة - بغداد


انطلاق تظاهرات سلمية في ديالى وقطع طريق بعقوبة - بغداد
2019/11/29 | 17:50 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - ديالى

تظاهر العشرات من اهالي محافظة ديالى، الجمعة، في بعقوبة وجديدة الشط، فيما قطع متظاهرون طريق رئي...

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