ابو الوليد يقدم استقالته

2019/11/29 | 18:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم قائد شرطة محافظة ذي قار اللواء الركن محمد محسن زيدان( ابو الوليد ) ،اليوم الجمعة، استقالته من منصبه .

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