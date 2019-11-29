2019/11/29 | 18:04 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – ذياب غانم نظمت منظمة داك لتنمية المرأة الايزيدية بالشراكة مع منظمة بيتر وورد وبدعم من منظمة الهجرة الدولية ملتقى تحت مسمى “حقي في التعويض”، في فندق دلشاد بلاص بمحافظة دهوك ضمن إقليم كوردستان العراق.شارك في المؤتمر العديد من الشخصيات، كما تضمن الملتقى حضور مئة ناجية ايزيدية من سجون تنظيم داعش …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنظيم ملتقى “حقي في التعويض” الخاص بالناجيات في محافظة دهوك) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنظيم ملتقى “حقي في التعويض” الخاص بالناجيات في محافظة دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).