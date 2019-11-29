عبد المهدي بعد شهرين من الاحتجاجات: سأقدم استقالتي

2019/11/29 | 18:04 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ بغداد بعد أكثر من شهرين دمويين، اعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عن عزمه تقديم استقالته إلى البرلمان، في ظل استمرار احتجاجات دامية التي تعتبر الأكبر والأقوى في التاريخ الحديث للبلاد خلفت اكثر من 450 شهيد وآلاف الجرحى.الاستقالة جاءت بعد خطبة السيد السيستاني ودعوته للبرلمان لسحب الثقة عن حكومة عادل …

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