أردوغان لماكرون:

2019/11/29 | 18:11 - المصدر: العهد نيوز

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العهد نيوز – متابعة

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن حلف شمال الأطلسي

وأضاف رجب طيب أردوغان أن تعليقات إيمانويل

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