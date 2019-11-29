إقالة الحكومة وفق المادة 61 من الدستور.

2019/11/29 | 18:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهير حبيب الميالي

يعد الدستور هو الأسمى والأعلى في البلاد وهو الذي يحدد هيكلية الدولة وتشكيلاتها وينظم الآلية ألتي من خلالها تشكيل الحكومة و ألتي بشأنها

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