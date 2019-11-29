محافظ ذي قار المستقيل: ادعو المتظاهرين السلميين والقوات الامنية والوجهاء للمساهمة بتهدئة الاوضاع

2019/11/29 | 18:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ذي قار

دعا محافظ ذي قار المستقيل، عادل الدخيلي، الجمعة (29 تشرين الثاني 2019) المتظاهرين السلميين والقوات...





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