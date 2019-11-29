فسادٌ أو حربٌ أهليّة يقابلهُما اقتلاعُ النظام

2019/11/29 | 18:22 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي الكرملي وكأنّما ما مرّت (وتمُرُّ) به هذه البلاد من ويلات وآهات، لا تعني ساستها شيئاً؛ لِيُلُوّحوا في كل أزمة أو منعطف تدخلها الدولة بخيار ”الحرب الأهليَّة“، مُتَكهّنين ومُتخوّفين من […]

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