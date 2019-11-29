الدخيلي يؤكد استعداده للتعاون في إختيار محافظ جديد لذي قار

2019/11/29 | 18:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد محافظ ذي قار المستقيل، عادل الدخيلي، استعداده للتعاون مع كل من يتم اختياره محافظاً جديداً.

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