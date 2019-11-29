2019/11/29 | 18:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: علي المعموري يعتقدون بإمكانهم السيطرة على الوضع على نفس غرار سورية وايران! ولكن العراق مختلف للاسباب التالية: اولا) هناك مرجعية السيستاني احتفظت باستقلالها وعجزوا عن كسرها عبر خلق مرجعيات موالية لهم.ولم يمكنهم إخضاع حوزة النجف مثل ما تم فعله في حوزة قم، حيث انقسم رجال الدين هناك بين موالي منتفع ومعارض صامت خشية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لا يمكنهم فض المظاهرات بحمام الدم.. علي المعموري) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لا يمكنهم فض المظاهرات بحمام الدم.. علي المعموري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).