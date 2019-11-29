2019/11/29 | 18:29 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معتصمو البصرة: استقالة الحكومة "يوم الفرج" لكن ننتظر تحقيق باقي المطالب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/29 | 18:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معتصمو البصرة: استقالة الحكومة "يوم الفرج" لكن ننتظر تحقيق باقي المطالب) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معتصمو البصرة: استقالة الحكومة "يوم الفرج" لكن ننتظر تحقيق باقي المطالب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).