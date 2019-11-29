قتل امرأة طعنا بسكين في السليمانية

2019/11/29 | 18:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت شرطة محافظة السليمانية في اقليم كوردستان يوم الجمعة عن العثور على جثة امرأة في احد احياء مركز المحافظة.

وقال المتحدث باسم شرطة السليمانية سركوت احمد في تصريح للصحفيين اليوم انه تم ابلاغنا بوجود جثة امرأة في حي طاسلوجة في مدينة السليمانية لتتوجه قواتنا الى المكان ليتبين ان تلك المرأة مقتولة طعنا بسكين.

واوضح ان زوج وابنة تلك المرأة المقتولة والتي تبلغ 66 عاما من العمر يعانيان من وضع نفسي غير مستقر، مشير الى فتح تحقيق بالحادث.

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