تحالف سائرون يدعو إلى عقد جلسة طارئة السبت للتصويت على استقالة رئيس الحكومة – فيديو

2019/11/29 | 18:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا تحالف سائرون، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إلى عقد جلسة طارئة السبت للتصويت على استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي.

وقال التحالف خلال مؤتمر صحفي، إنه سبق وان طالب بإجراء انتخابات مبكرة واستقالة الحكومة حفاظا على دماء الشعب، دون ان تستطع القوى السياسية المختلفة إدراك حقيقة المخاطر التي تحيط بالبلاد، مما ادى لسقوط المزيد من الشهداء والجرحى من المتظاهرين السلميين.

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