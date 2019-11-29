2019/11/29 | 18:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصادر: غدا عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء بطلب من عبد المهدي بشأن استقالة الحكومة وتقديمها للبرلمان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/29 | 18:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر: غدا عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء بطلب من عبد المهدي بشأن استقالة الحكومة وتقديمها للبرلمان) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر: غدا عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء بطلب من عبد المهدي بشأن استقالة الحكومة وتقديمها للبرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).