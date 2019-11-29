2019/11/29 | 18:52 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الصدر: يجب العمل على تأسيس مجلس لمكافحة الفساد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم
بغداد اليوم
بغداد اليوم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الصدر: يجب العمل على تأسيس مجلس لمكافحة الفساد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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