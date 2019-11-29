عبد الإله: استقالة عبد المهدي هدفها حقن دماء العراقيين + فيديو

2019/11/29 | 18:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الخبير السياسي العراقي خالد عبد الاله بأن استقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي جاءت وفق دلائل اساسية ولكنها أتت لحقن دماء العراقيين ....

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