مصدر: إرتفاع شهداء الناصرية اليوم الى 15

2019/11/29 | 18:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أفاد مصدر محلي، بإرتفاع عدد شهداء التظاهرات اليوم الجمعة في مدينة الناصرية الى 15 شهيداً.

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