سفيرا العراق وإيران لدى لندن يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية الراهنة

2019/11/29 | 19:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث سفيرا العراق وإيران لدى لندن، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع على الساحة الإقليمية.

وأكد السفير الإيراني في المملكة المتحدة حميد بعيدي نجاد، في تغريدة على تويتر، انه أشار خلال لقائه السفير العراقي الجديد لدى لندن محمد جعفر الصدر، الى اهمية القواسم التاريخية والدينية والثقافية والاقتصادية المشتركة بين البلدين، فيما لفت الجانبان الى ان تعزيز العلاقات الاخوية بين شعبي البلدين، من شأنه ضمان مصالحهما، وتكريس السلام والامن الاقليمي والدولي .

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