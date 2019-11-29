أوزيل بعد إقالة إيمري.. من يضحك أخيرا يضحك كثيرا

2019/11/29 | 19:13 - المصدر: العهد نيوز

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العهد نيوز – متابعة

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الجمعة، إقالة المدرب الإسباني، أوناي إيمري، الأمر الذي لاقى ترحيبا من قبل مشجعي الفريق الساخطين على إيمري،

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