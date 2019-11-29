الجوكر لم يكسب الجولة..

2019/11/29 | 19:13 - المصدر: العهد نيوز

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حسن كريم الراضي

انا أعجب لمن يعتقد أن الجوكر ربح الجولة!! والأعجب أن يكون ذلك شعور النخبة!! وكيف ومن تمكن من تحويل أعظم نصر تحقق اليوم

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