آخر إحصائية لنتائج الاكتتاب في أسهم أرامكو

2019/11/29 | 19:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار سامبا كابيتال، بصفتها مدير الاكتتاب لشركة الزيت العربية السعودية أرامكو نتائج اكتتاب شريحة الأفراد حتى أخر يوم من الاكتتاب.

وأوضحت أن "عدد المكتتبين الأفراد بلغ خلال الفترة 4.9 مليون مكتتب، بإجمالي عدد أسهم بلغ 1.48 مليار سهم، تمثل ما قيمته 47.4 مليار ريال.

وقالت سامبا كابيتال ان "اكتتاب المؤسسات جمع نحو 118.9 مليار ريال خلال الـ12 يوما من الاكتتاب، لتصل اجمالي الاموال المجمعة للاكتتاب من المؤسسات والأفراد الى 166 مليار ريال".

يشار إلى أن اكتتاب المؤسسات مستمر إلى يوم 4 ديسمبر، على أن يتم الإعلان عن السعر النهائي للطرح وتخصيص الأسهم يوم 5 ديسمبر.

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