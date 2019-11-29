2019/11/29 | 19:23 - المصدر: بغداد اليوم

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نائب عن سائرون يدعو اعضاء مجلس النواب الالتحاق بتحالفه لإقالة الحكومة بـ’’اسرع وقت’’

بغداد اليوم _ بغداد

دعا رئيس ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، اليوم الجمعة، إلى تشكيل حكومة تصريف اعمال، ومحاكمة الفاسدين ومن تورط بسفك دماء العراقيين، حسب قوله.

وقال اياد علاوي، في بيان أورده مكتبه الإعلامي، إنه "بعد مضي شهرين على انطلاق

بغداد اليوم _ النجف

طالب محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم الجمعة، السلطة القضائية العليا بإرسال لجان إلى المحافظة للتحقيق الأحداث الأخيرة التي أدت إلى مقتل وإصابة عشرات المتظاهرين.

وأعرب الياسري في بيان، عن "تعازيه ومواساته لعوائل الشهداء ال

بغداد اليوم _ بغداد

أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، أن استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لا تعني نهاية الفساد، فيما اقترح أن يكون ترشيح خليفة عبد المهدي عبر استفتاء شعبي.

وقال الصدر، في بيان له:" شكرا لله

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