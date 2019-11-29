علاوي يدعو الى تشكيل حكومة تصريف أعمال تهيئ لانتخابات بمدة لا تتجاوز 5 أشهر

2019/11/29 | 19:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعا رئيس المنبر العراقي، اياد علاوي الى تشكيل حكومة تصريف اعمال بعد اعلان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم الجمعة عزمه تقديم استقالته الى مجلس النواب.

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