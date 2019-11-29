2019/11/29 | 19:40 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | منتخبنا الوطني يتغلب على نظيره الإماراتي بهدفين نظيفين ويتأهل لنصف نهائي بطولة كأس الخليج

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