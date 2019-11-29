2019/11/29 | 19:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل منتخب العراق بكرة القدم اليوم الجمعة، الى الدور نصف النهائي بعد الفوز على الامارات 2- صفر ، في لقاء جرى على ملعب خليفة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية لفرق المجموعة الاولى ببطولة خليجي 24 الجارية في الدوحة.وسبق للعراق ان فاز على قطر في لقاء افتتاح البطولة 2-1، وبذلك تأهل الى المرحلة الثانية بعيدا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو ملخص.. المنتخب الوطني يُعيد البسمة للعراقيين من بوابة الإمارات ويتأهل إلى دور الاقصاء في خليجي 24) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو ملخص.. المنتخب الوطني يُعيد البسمة للعراقيين من بوابة الإمارات ويتأهل إلى دور الاقصاء في خليجي 24) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).