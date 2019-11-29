عمليات بغداد تدعو الى عدم إطلاق العيارات النارية

2019/11/29 | 19:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

هنأ قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس خلف المحمداوي، منتخبنا الوطني بمناسبة فوزه على المنتخب الإماراتي الشقيق وادخاله الفرحة على قلوب شعبنا

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