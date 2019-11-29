خبير يشرح البعد القانوني لإستقالة عبد المهدي + فيديو

2019/11/29 | 19:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الخبير القانوني والسياسي العراقي علي التميمي بأن الدستور العراقي لا يتحدث عن موضوع استقالة رئيس مجلس الوزراء لكن المادة 76 و المادة 64 الماد 81 ت...

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