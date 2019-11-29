2019/11/29 | 19:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عد النائب عن كتلة الحكمة المعارضة حسن فدعم الجنابي إعلان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم عزمه تقديم إستقالته من المنصب الى مجلس النواب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فدعم: إستقالة عبد المهدي وحكومته نصر كبير حققه الشعب) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فدعم: إستقالة عبد المهدي وحكومته نصر كبير حققه الشعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).