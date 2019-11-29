2019/11/29 | 19:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يهنئ بتأهل منتخبنا لنصف نهائي خليجي 24) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يهنئ بتأهل منتخبنا لنصف نهائي خليجي 24) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).