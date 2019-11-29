نائب يطالب بإحالة جميل الشمري والقادة العسكريين في محافظات النجف وكربلاء وذي قار الى ’’محاكم عسكرية’’ فوراً

2019/11/29 | 19:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

طالب النائب عن تحالف سائرون صباح الطلوبي العكيلي، الجمعة، بإحالة جميل الشمري والقادة العسكريين في محافظات النجف وكربلاء وذي قار الى ’’محاكم عسكرية’’ فوراً.

وقال العكيلي في بيان، انه "على القائد العام للقوات المسلحة تحمل المسؤوليه الكاملة حول مايحدث في محافظتي النجف وذي قار"، مطالبا بـ"احالة جميل الشمري والقادة العسكريين في محافظات النجف وكربلاء وذي قار الى محاكم عسكرية فورا".

ودعا العكيلي، ابناء شعبنا المتضررين من جرحى وشهداء، الى "اقامة الدعاوى الجزائية فورا ضدهم، اضافة الى احالة من قاموا بتعذيب المعتقلين في السجون والمعتقلات العراقية الى المحاكم".

بغداد اليوم-بغداد

دعا النائب عن كتلة سائرون، المدعومة من زعيم التيار الصدري، صادق السليطي، الجمعة (29 تشرين الثاني، 2019) أعضاء مجلس النواب الالتحاق بتحالفه لإقالة الحكومة بـ’’أسرع وقت’’.

وقال السليطي، في بيان، تلقت

بغداد اليوم _ بغداد

دعا رئيس ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، اليوم الجمعة، إلى تشكيل حكومة تصريف اعمال، ومحاكمة الفاسدين ومن تورط بسفك دماء العراقيين، حسب قوله.

وقال اياد علاوي، في بيان أورده مكتبه الإعلامي، إنه "بعد مضي شهرين على انطلاق

بغداد اليوم _ النجف

طالب محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم الجمعة، السلطة القضائية العليا بإرسال لجان إلى المحافظة للتحقيق الأحداث الأخيرة التي أدت إلى مقتل وإصابة عشرات المتظاهرين.

وأعرب الياسري في بيان، عن "تعازيه ومواساته لعوائل الشهداء ال

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