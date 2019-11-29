2019/11/29 | 20:02 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المئات يواصلون اعتصامهم في ساحة الساعة المقابلة لمقر حكومة الديوانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/29 | 20:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المئات يواصلون اعتصامهم في ساحة الساعة المقابلة لمقر حكومة الديوانية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المئات يواصلون اعتصامهم في ساحة الساعة المقابلة لمقر حكومة الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).