2019/11/29 | 20:10 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وكالة الانباء العراقية الرسمية، الجمعة، عن استقالة امين عام مجلس الوزراء حميد الغزي من منصبه.

وقالت وكالة الانباء العراقية إن "الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي قدم، اليوم الجمعة، الاستقالة من منصبه".

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، أنه سيقدم استقالته من منصبه إلى البرلمان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنباء عن استقالة امين عام مجلس الوزراء حميد الغزي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنباء عن استقالة امين عام مجلس الوزراء حميد الغزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).