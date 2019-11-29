الشرطة المجرية تكتشف نفقين لتهريب مهاجرين عبر الحدود

2019/11/29 | 20:15 - المصدر: العهد نيوز

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قالت الشرطة في المجر إنها اكتشفت نفقين يستخدمهما مهاجرون لدخول البلاد من صربيا.

وأضافت الشرطة الجمعة أنها اكتشفت نفقا في قرية أسوثالوم جنوب

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