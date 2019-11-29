2019/11/29 | 20:15 - المصدر: pukmedia

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يهزم الإمارات وينفرد بصدارة المجموعة الأولى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/29 | 20:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يهزم الإمارات وينفرد بصدارة المجموعة الأولى) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يهزم الإمارات وينفرد بصدارة المجموعة الأولى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (pukmedia).