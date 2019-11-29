علاء عبد الزهرة افضل لاعب في لقاء منتخبنا الوطني والإمارات

2019/11/29 | 20:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اختير قائد المنتخب الوطني بكرة القدم علاء عبد الزهرة كأفضل لاعب في لقاء العراق والإمارات .

وجاء اختيار عبد الزهرة بعد الاداء المميز الذي قدمه في اللقاء وتسجيله لهذا وصناعته لآخر.

وصنع عبد الزهرة الهدف الاول لزميله علاء عبد عباس ثم سجل الهدف الثاني بنفسه في الدقيقة ٣٧.

وفي اللقاء السابق بين العراق وقطر اختير محمد قاسم كأفضل لاعب في المباراة.

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