منتخبنا الوطني يهزم الإمارات ويقترب من نصف نهائي خليجي ٢٤

2019/11/29 | 20:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اقترب منتخبنا الوطني من التأهل لنصف نهائي خليجي ٢٤ بعد فوزه على الإمارات بهدفين نظيفين في ثاني مبارياته بالبطولة.

منتخبنا بدأ التسجيل مبكرا عندما مرر قائد الفريق علاء عبد الزهرة كرة سحرية الى علاء عباس الذي وضعها مباشرة في المرمى في الدقيقة السادسة.





وبعدها استقر اللعب في منتصف الملعب مع تحفظ دفاعي لمنتخبنا الوطني للإبقاء على التقدم في النتيجة.

وفي الدقيقة ٣٧ من اللقاء وبتمريرة عرضية من لاعب فانكوفر الكندي علي عدنان ارتقى علاء عبد الزهرة عاليا لتستقر الكرة في الجانب الأيمن من المرمى.

في شوط المباراة الثاني بقي منتخبنا مسيطرا على مجريات اللقاء لكن دون خطورة واضحة والأمر ينطبق على الأبيض الإماراتي الذي لم يزور المرمى العراقي.

عند الدقيقة ٨٤ من المباراة احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمنتخبنا الوطني بعد ضرب محمد رضا داخل منطقة الجراء لكن علي عدنان اضاعها.

والدقيقة 89 مدافع منتخبنا الوطني سعد ناطق تعرض لاصابة قوية في انفه ليخرج على اثرها من المباراة ويدخل مكانه ميثم جبار

وبهذه النتيجة رفع منتخبنا الوطني رصيده الى ٦ نقاط من مباراتين فيما بقي رصيد الاماراتيين عند ثلاث نقاط فقط.

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