الصادرات التركية ترتفع إلى 141.4 مليار دولار خلال 10 أشهر

2019/11/29 | 20:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة ان حجم الصادرات التركية بلغ 4،141 مليار دولار خلال الفترة من يناير الى أكتوبر الماضيين.

وأشارت البيانات التي أصدرتها مؤسسة الاحصاء التركية ووزارة التجارة في تقرير ان الصادرات سجلت ارتفاعا بنسبة 2 % منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية أكتوبر الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018.

وأوضحت ان واردات تركيا خلال تلك الفترة سجلت في المقابل انخفاضا بنسبة 8،12 % وتراجعت إلى 166 مليار دولار.

وكشفت عن ان حجم الصادرات في أكتوبر الماضي سجل انخفاضا بنسبة 1،0 % مقارنة بالشهر ذاته في 2018 اذ بلغ 6%15 مليار دولار في حين سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 8 % حيث بلغت قيمتها 4،17 مليار دولار.

وسجلت الصادرات التركية الى ألمانيا الشريك التجاري الأكبر لأنقرة في أكتوبر الماضي قيمة 3،1 مليار دولار تلتها ثانيا بريطانيا بقيمة 950 مليون دولار ثم ايطاليا بقيمة 941 مليون دولار والعراق 874 مليون دولار.

وعلى الجانب الآخر بلغت قيمة واردات تركيا من روسيا في أكتوبر الماضي 787،1 مليار دولار في حين حلت الواردات من الصين ثانيا بقيمة 726،1 مليار دولار ثم ألمانيا باجمالي 516،1 مليار دولار ثم الولايات المتحدة باجمالي 976 مليون دولار.

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