2019/11/29 | 20:20 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أنور الخفاجي

يشبهني المطر مكتوب له ايطيح

شايل روحه بيده وناحر البر

كل الگاع اله وما عنده شبرين

فيّ

بعرض ظهره لساعة الحر

گالوله السمه مرجوحة الغيم

ما يدري الحبل ما يحمل الجر

على العشاگ ينزل والدفو ايزود

واتصير المظلة البيت الاصغر

ولا واحد يگلة : ادموعك

ابيش؟

من يتگاطرن من غيم الاسمر

تصليله الفلح لو طوّل اغياب

ووراه تلبس الگاع الثوب الاخضر

بس ابغير وكته ايصير مكروه

بوجهه البوب تنسد چنه بيه شر

يتلكاه شبگ ويصير لماع

السعف

اي بس وره الشبگات يخسر

تبز السلة عينة وينطفي الشوف

ويگوده الخوص لكن گودهن جر

تنصب له المشانق منها للگاع

وما يتشاهدن بالموت الاحمر

شنو معنى اليموت بلايه توحيد ؟

المنيه إتْنَطِق الخرسان تگدر

گطراتي بيتمها ورّوت الگاع

مرات الجرح باليأس يكبر

غيمي يسد ضوه كل نجمة للكاع

ليليه الگمر يم بابي يسهر

باچر من اسولف لل يكتبون

رسايلهم

صغار صغار انصر

وهم اوگع على الشباچ گطرات

رسالة عطش خطها بدم الابهر

وتاخذني الحبيبة لكن اتخاف

وتضمني ب صدرها واعطش اكثر

مو شرط العطش بس يعني لفطور

ولا شرط الروت بالماي تزهر

اكو بيه ماي خده وهو عطشان

واكو عطشان خده وكلشي ماضر

و اكو ايضم العطش بس يبقى مفضوح

و اكو ايضمه العطش ويفضحه دفتر

يشبهني المطر هم حبره لدموع

وما اعرف بعد،من بيه الاشعر؟

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