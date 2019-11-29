الصدر: استقالة عبد المهدي لا تعني انتهاء الفساد

2019/11/29 | 20:21 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتدى الصدر وعادل عبد المهدي

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