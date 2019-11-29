الاعلام الامني: سقوط صاروخ كاتيوشا بمحيط المنطقة الخضراء

2019/11/29 | 20:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغدادأعلنت خلية الاعلام الامني، الجمعة، سقوط صاروخ كاتيوشا بمحيط المنطقة الخضراء.

وقالت الخلية في بيان، إن "صاروخ كاتيوشا سقط بمحيط المنطقة الخضراء، دون وقوع خسائر".

وكان مصدر امني من داخل العاصمة بغداد افاد، الاحد 17 تشرين الثاني 2019، بسقوط صاروخ، بحي الكرادة، المجاورة المنطقة الخضراء (شديدة التحصين).

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "صاروخا سقط مساء اليوم، في حي الكرادة، قرب المنطقة الخضراء، المجاورة للمنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

الى ذلك، كشف الخبير الامني، هشام الهاشمي، عن طبيعة الانفجار الذي وقع في المنطقة الخضراء.

وقال الهاشمي لـ(بغداد اليوم)، "سماع دوي انفجار في المنطقة الخضراء، واكد اكثر من شخص بانه ليس بحجم قنبرة هاون وانما صاروخ كاتيوشا اوكراند قريب من محيط السفارة الامريكية".

وبين ان "الضربات تتكرر حين تكون تصريحات مباشرة من الخارجية الامريكية او السفارة الامريكية بالضد من الفصائل المسلحة في العراق".

وكانت خلية الاعلام الأمني قد قالت، الاثنين (23 ايلول 2019)، إن "قذيفتي هاون سقطتا في المنطقة الخضراء، الاولى في ساحة ترابية فارغة في محيط المنطقة، والاخرى في نهر دجلة بالعاصمة بغداد، دون وقوع اي حادث يذكر".

وكان مصدر أمني قد افاد الاثنين (23 ايلول 2019)، بانطلاق صافرات الانذار في المنطقة الخضراء، بعد حدوث تفجيرين وسط بغداد، بالتزامن مع وقوع تفجير آخر استهدف محلا لبيع المشروبات الكحولية ونادٍ للعب "الدمبلة" في شارع السعدون وسط العاصمة.

وكشف مصدر أمني، لـ(بغداد اليوم)، إن "الصاروخين اللذين استهدفا المنطقة الخضراء، انطلقا من منطقة الدورة، جنوب العاصمة بغداد"، مبيناً أن "الصاروخين لم يصيبا السفارة الأميركية".

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