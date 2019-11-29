من یخلف عادل عبدالمهدی؟

2019/11/29 | 20:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت وسائل اعلام عراقية اسماء بديلة مرشحة لرئاسة الحكومة العراقية بعد ان أعلنَ عادل عبد المهدي عزمَه تقديمَ طلبِ "استقالتِه" الى البرلمانِ العراقي...

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