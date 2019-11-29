قتل ارهابي في لندن

2019/11/29 | 20:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قالت الشرطة البريطانية إنها قتلت رجلا في "حادث إرهابي" منطقة لندن بريدج أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

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