مدرب الإمارات: دفعنا ثمن البداية السيئة أمام العراق

2019/11/29 | 20:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أبدى مدرب منتخب الإمارات، بيرت فان مارفيك، شعوره بخيبة الأمل بعد الخسارة أمام العراق، بهدفين دون رد، اليوم الجمعة، لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات خليجي 24.

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