سقوط صاروخ كاتيوشا بمحيط المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد

2019/11/29 | 20:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت خلية الاعلام الامني يوم الجمعة بسقوط صاروخ كاتيوشا بمحيط المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط العاصمة الاتحادية بغداد.

وذكر بيان مقتضب صادر عن الخلية اليوم ان سقوط الصاروخ لم يسفر عن خسائر.

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