قائد شرطة محافظة ذي قار محمد القريشي يعلن استقالته من منصبه

2019/11/29 | 20:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن قائد شرطة محافظة ذي قار محمد القريشي، استقالته من منصبه.

وقال مصدر، إن قائد شرطة ذي قار محمد القريشي أبو الوليد، قرر الاستقالة من منصبه لأسباب خاصة.

وكان محافظ ذي قار عادل الدخيلي، أعلن الخميس استقالته من منصبه، فيما جدد المطالبة بإجراء تحقيق فوري شامل وموسع لكشف كل التفاصيل التي رافقت أحداث المحافظة من سقوط عدد من الضحايا في صفوف المتظاهرين.

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