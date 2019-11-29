ارتفاع أعداد ضحايا التظاهرات في ذي قار ودعوات لوجهاء المحافظة بالتدخل وإيقاف نزيف الدم

2019/11/29 | 20:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع من محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بارتفاع حصيلة القتلى بين صفوف المتظاهرين إلى 15 قتيل وأكثر من 100 جريح، جراء تعرضهم للرصاص الحي.وقال المصدر في حديث لـ”يس عراق” إن “لغاية الأن ذي قار تنزف ووصل عدد القتلى من المتظاهرين إلى 15 قتيل واكثر من 100 جريح، جراء استهدافهم بالرصاص الحي”.يذكر […]

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