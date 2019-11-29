الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف ينفي تقديم استقالته من منصبه

2019/11/29 | 20:47 - المصدر: العهد نيوز

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العهد نيوز – بغداد

نفى الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف، الانباء التي تتحدث عن استقالته.

وقال خلف في بيان مقتضب، تلقت

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